رئيس اداره حفاظت و مديريت حيات وحش ادارهكل حفاظت محيط زيست استان اردبيل گفت: يك قطعه گونه نادر «داركوب قهوهای» توسط دوستداران محيط زيست در شهر اردبيل به این اداره کل تحويل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، مهدی کسائی اظهار کرد: این پرنده پس از انتقال به مرکز نگهداری، توسط کارشناسان حیات وحش مورد بررسی و تیمار اولیه قرار گرفت و پس از چندین ساعت مراقبت، پایش و اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی، در زیستگاه طبیعی مناسب رهاسازی شد.
کسائی با اشاره به ویژگیهای خاص این گونه افزود: دارکوب قهوهای که در انگلیسی با نام Eurasian Wryneck شناخته میشود، از اعضای خانواده دارکوبهاست، اما از نظر رفتار و شکل ظاهری تفاوت قابل توجهی با دارکوبهای معمولی دارد. این پرنده دارای رنگآمیزی استتاری قهوهای، خاکستری و بژ است.
وی گفت: برخلاف دارکوبهای معمول که بیشتر روی تنه درختان فعالیت میکنند، این گونه اغلب روی زمین یا در میان بوتهها مشاهده شده و عمده تغذیه آن از مورچهها و لارو آنها تأمین میشود. همچنین یکی از رفتارهای جالب این پرنده هنگام احساس خطر، حرکات مارگونه گردن و تولید صداهای خاص برای دور کردن شکارچیان است.
کسائی با بیان اینکه این گونه در گستره وسیعی از اروپا، آسیا و شمال آفریقا پراکنش دارد، خاطرنشان کرد: دارکوب قهوهای در ایران نیز به صورت مهاجر و در برخی مناطق شمالی و شمالغربی کشور مشاهده میشود، اما ثبت مشاهده آن در استان اردبیل نادر بوده و مشاهده اخیر، نخستین ثبت رسمی این گونه در استان محسوب میشود.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان اردبیل اضافه کرد: گزارشهایی از جوجهآوری این پرنده در استان اردبیل وجود دارد که نشاندهنده مطلوب بودن بخشی از زیستگاههای طبیعی منطقه برای این گونه است.
وی در پایان از همکاری و حساسیت دوستداران محیط زیست در گزارش و تحویل به موقع حیات وحش آسیبدیده قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردمی نقش مهمی در حفاظت از گونههای جانوری و حفظ تنوع زیستی کشور دارد.