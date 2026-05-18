پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم گذر متناوب امواج ناپایدار جوی در سطح منطقه تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی اظهار کرد: روز گذشته این امواج موجب وقوع رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای لحظهای شدید در اکثر مناطق استان شد. همچنین در برخی نقاط استان، بارش تگرگ نیز به ثبت رسید.
به گفته بهروزی، بیشترین میزان بارش مربوط به شهر الوند با ۵.۵ میلیمتر بوده است و در شهر قزوین نیز حدود ۴ میلیمتر بارش باران ثبت شد.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم این شرایط تا پایان هفته افزود: در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود و برای بعضی مناطق استان نیز بارشهای رگباری همراه با احتمال رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به فصل بهار و شکلگیری ابرهای همرفتی که عمدتاً در ساعات بعدازظهر رشد میکنند، احتمال شدت گرفتن و افزایش میزان بارشها به صورت محلی وجود دارد.
بهروزی گفت: از نظر دمایی نیز تا اواخر هفته نوسانات قابل توجهی پیشبینی نمیشود.