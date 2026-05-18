معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: تمرکز صرف بر توسعه زیرساختهای تأمین انرژی پاسخگوی نیازهای آینده استان نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از افزایش عرضه به مدیریت تقاضا، اعلام کرد برنامههای بهینهسازی مصرف آب و انرژی در استان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و بدون تحمیل هزینه به خانوارها اجرا میشود.
غلامرضا سالاری در جلسه تخصصی بهرهوری آب و انرژی گفت: تمرکز صرف بر توسعه زیرساختهای تأمین انرژی پاسخگوی نیازهای آینده استان نخواهد بود.
وی افزود: لازم است مدیریت هوشمندانه تقاضا و ارتقای بهرهوری در دستور کار قرار گیرد.
سالاری گفت: ظرفیتهای قابل توجهی در قوانین بالادستی برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف پیشبینی شده و این ظرفیتها امکان جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم میکند
وی افزود: میتوان بدون تحمیل هیچ هزینهای به خانوارهای استان، شاخصهای بهرهوری آب و انرژی را ارتقا داد.