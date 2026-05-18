به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از افزایش عرضه به مدیریت تقاضا، اعلام کرد برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون تحمیل هزینه به خانوار‌ها اجرا می‌شود.

غلامرضا سالاری در جلسه تخصصی بهره‌وری آب و انرژی گفت: تمرکز صرف بر توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی پاسخگوی نیاز‌های آینده استان نخواهد بود.

وی افزود: لازم است مدیریت هوشمندانه تقاضا و ارتقای بهره‌وری در دستور کار قرار گیرد.

سالاری گفت: ظرفیت‌های قابل توجهی در قوانین بالادستی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف پیش‌بینی شده و این ظرفیت‌ها امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم می‌کند

وی افزود: می‌توان بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای به خانوار‌های استان، شاخص‌های بهره‌وری آب و انرژی را ارتقا داد.