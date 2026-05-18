نماینده حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی از اتمام مراحل نصب، راه‌اندازی و استقرار کامل دستگاه ایکس‌ری (آشکار ساز) کامیونی در پایانه مرزی میلک در مرز افغانستان در منطقه سیستان تا پایان تابستان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد شهرکی با اشاره به برگزاری نشستی با حضور ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان، گفت: در این جلسه آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های گمرکی و روند اجرای پروژه‌های مرتبط با تسهیل تجارت مرزی در منطقه سیستان مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌های مرزی تصریح کرد: مقرر شد دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، روند اجرای مصوبات، تعهدات و پروژه‌های مطرح‌شده را به‌صورت مستمر مورد نظارت، ارزیابی و پیگیری قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این دستگاه گامی مؤثر در راستای شفافیت، کاهش توقف کامیون‌ها و افزایش ایمنی در مبادی رسمی مرزی سیستان خواهد بود.

منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان زابل، هامون، هیرمند، نیمروز و زهک است.