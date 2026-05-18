به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،این دوره از مسابقات با قهرمانی جاکارتا پرسیسی اندونزی به پایان رسید؛ رقابتی که برای نخستین بار از همان ابتدا به شکل حذفی برگزار شد.

طبق رسم هر سال، در پایان مسابقات تیم رویایی اعلام شد و در میان نفرات منتخب، سه بازیکن از فولاد سیرجان حضور داشتند. پوریا حسین‌خانزاده و الکساندر نیکولوف به عنوان بهترین دریافت‌کنندگان انتخاب شدند و علی رمضانی نیز عنوان بهترین پاسور را به دست آورد.

در تیم رویایی این مسابقات، روبرتلندی سیمون و گومیلار به عنوان بهترین مدافعان میانی معرفی شدند، نوموری کیتا بهترین قطر پاسور و ارزشمندترین بازیکن شد و کازیوکی تاکاهاشی نیز عنوان بهترین لیبرو را به خود اختصاص داد.