نهال‌های صنوبر که غیرمجاز در زمین‌های ملی سیاه‌کشیم صومعه سرا کاشته شده بود، به کمک نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی قلع و قمع و زمین‌های تصرف‌شده به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه‌سرا گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر غرس غیرمجاز نهال صنوبر در بخشی از زمین‌های منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کشیم و پایش‌های میدانی، این نهال‌های غیرمجاز در عملیات مشترک نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی قلع و قمع و ۲ هکتار زمین‌ ملی به وضعیت قبلی خود بازگردانده شد.

امین آقایی با قدردانی از همکاری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان در برخورد قاطع با متخلفان، افزود: برای افرادی که اقدام به تصرف زمین‌های ملی و غرس غیرمجاز نهال صنوبر کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

وی همچنین از همراهی همیاران طبیعت و دوستداران محیط زیست قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

منطقه حفاظت‌شده سیاه‌کشیم به عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند گیلان، از اهمیت بالایی در حفظ تنوع زیستی، تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی برخوردار است و حفاظت از این عرصه‌ها به همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم نیاز دارد.