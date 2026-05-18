معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به منظور تأمین نیاز بازار و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی از تامین و عرضه گسترده مرغ منجمد در استان از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عرضه مرغ منجمد بهصورت گسترده از ۲۷ اردیبهشت ماه در همه نقاط استان آغاز شده و تا زمان نیاز بازار ادامه خواهد داشت و روند توزیع بهصورت مستمر انجام میشود.
احد مرادی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در فروشگاههای سراسر استان ۲۵۴ هزار تومان تعیین شده تا ثبات قیمت و آرامش بازار حفظ شود.
وی با اشاره به وضعیت موجود در انبارها، افزود: میزان ذخایر مرغ منجمد در انبارها کاملاً کافی و فراتر از نیاز است و هیچگونه نگرانی بابت کمبود این کالا وجود ندارد.
