به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عرضه مرغ منجمد به‌صورت گسترده از ۲۷ اردیبهشت ماه در همه نقاط استان آغاز شده و تا زمان نیاز بازار ادامه خواهد داشت و روند توزیع به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

احد مرادی افزود: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد در فروشگاه‌های سراسر استان ۲۵۴ هزار تومان تعیین شده تا ثبات قیمت و آرامش بازار حفظ شود.

وی با اشاره به وضعیت موجود در انبارها، افزود: میزان ذخایر مرغ منجمد در انبار‌ها کاملاً کافی و فراتر از نیاز است و هیچ‌گونه نگرانی بابت کمبود این کالا وجود ندارد.

