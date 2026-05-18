رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران، به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، این واقعه را دارای «بُعد هستی‌شناختی» دانست و تأکید کرد: مهم‌ترین برکت این ازدواج، حفظ شریعت و زمینه‌سازی برای نجات بشر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله علی اکبر رشاد، تولیت مجتمع حوزوی امام رضا علیه‌السلام و رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در سخنانی به مناسبت سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: این واقعه را نمی‌توان صرفاً یک حادثه تاریخی یا خانوادگی تلقی کرد؛ بلکه رویدادی است در متن هستی که دارای «بُعد هستی‌شناختی» بوده و باید در نظام آفرینش تفسیر شود.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با اشاره به برکات بی‌شمار این ازدواج، مهم‌ترین آنها را «حفظ و تحفظ شریعت و دین» در طول تاریخ عنوان کرد و افزود: تاریخ تشیع، بلکه فراتر از مذهب شیعه حتی در میان اهل سنت مدیون نسلی است که از این ازدواج حاصل شده است، زیرا آنانی که دین را نگه داشتند، غالباً از سادات بودند و نسبشان به رسول خدا (ص) بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: نخستین مفسران قرآن، فقیهان بزرگ و راویان حدیث از همین تبار ظهور کرده‌اند و هر آنچه از علم و معرفت نصیب بشر شده، از طریق این خاندان و شاگردان ایشان به نسل‌های بعد منتقل شده است.

استاد رشاد در ادامه با تبیین «دو شاخه بودن حکمت» گفت: پیامبر اکرم (ص) کتاب و حکمت را توأمان به جای نهادند؛ یک شاخه، حکمت نبوی است و شاخه دیگر، حکمت الهی که از طریق علی و فاطمه (ع) و اولاد ایشان در طول تاریخ به بشریت منتقل شده است.

تولیت مجتمع حوزوی امام رضا علیه‌السلام تأکید کرد: واقعه ازدواج علی و فاطمه (ع) فراتر از یک پیمان خانوادگی معمولی است؛ این یک پیمان وجودی و تاریخی است که آثار آن در کل تاریخ بشر تأثیر گذاشته است. ثمره این ازدواج مبارک «کوثر» (خیر کثیر) است و امتداد همان کوثر، زمینه‌ساز نجات بشر از ظلمت به سوی نور خواهد بود.

استاد رشاد در پایان، اول ماه ذی‌الحجه را ماه تعبد، تهجّد و توفیقات معنوی خواند و ضمن تبریک این روز مبارک به محضر حضرت ولی عصر (عج) و همه دلباختگان اهل‌بیت (ع)، از خداوند متعال خواستار توفیق همگان برای گام برداشتن در مسیر اولیای الهی و تحقق آرمان‌های معصومان (ع) شد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت دینی نتایجی تاریخ‌ساز و ماندگار به دنبال داشته باشد.