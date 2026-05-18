پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره آب و فاضلاب امیدیه از ترمیم دو مورد شکستگی لوله پلیاتیلن در مسکن مهر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی گفت: با وقوع ۲ حادثه شکستگی لوله انتقال آب در امیدیه، نیروهای تلاشگر از همان دقایق اولیه به محل اعزام شدند تا نسبت به تعمیر و مرمت خط لوله ۱۱۰ و ۱۶۰ میلیمتری پلی اتیلن در ۳۵ هکتاری و سایت ۶۰ هکتاری مسکن مهر اقدام شد.
وی افزود: بعد از حفاری محل ترکیدگی، نیروهای اداره آبفا اقدام به رفع مشکل در اسرع وقت با کمترین تنش آبی این حادثه شدند.
درویشی میگوید: این تعمیرات بدون قطعی آب مشکل مرتفع شد و توان خود را جهت بهروزرسانی تعمیرات شبکه به کار بستهایم
سرپرست اداره آب و فاضلاب امیدیه تصریح کرد: با توجه به هزینههای بسیار بالای تامین آب آشامیدنی و محدودیتهای منابع آبی پایدار در منطقه، شایسته است شهروندان مدیریت صحیح مصرف آب و حذف مصارف غیرضروری را در برنامه روزمره خود قرار دهند.