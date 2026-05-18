به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فضای معنوی حرم مطهر سیدالکریم (ع) با عطر یاد و خاطره فرماندهان و مجاهدانی عطرآگین شد که اقتدار دفاعی ایران مرهون جان‌فشانی‌های آنان است. در این مراسم که با حضور گسترده مقامات عالی‌رتبه لشکری، مسئولان کشوری، همرزمان و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، یاد شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع شجاع و بصیر میهن اسلامی که در راه دفاع از کیان کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گرامی داشته شد.

حاضران در این محفل علاوه بر تجلیل از شخصیت علمی و نظامی شهید نصیرزاده، یاد و خاطره سایر شهدای وزارت دفاع در جریان «جنگ تحمیلی سوم» را زنده نگه داشتند؛ شهدایی که با تکیه بر توان داخلی و ایمان راسخ، سد مستحکمی در برابر تجاوزات استکبار جهانی و ایادی صهیونیستی ایجاد کردند.