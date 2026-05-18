به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسین نجف‌زاده با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، طرح نظارتی ویژه‌ای را برای کنترل تعرفه‌های رهن و اجاره و مقابله با قیمت‌های نامتعارف اجرا می‌کند.

وی افزود: در صورت احراز تخلف، از جمله دریافت مبالغ مازاد از مشتریان یا تنظیم قرارداد با نرخ‌های غیرمتعارف، در مرحله نخست برای واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل و جریمه نقدی سنگین اعمال می‌شود و در صورت تداوم تخلف، واحد متخلف پلمب خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir یا تماس با شماره ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و همچنین از طریق شماره ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.

این طرح از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز شده است.