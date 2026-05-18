فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) در پیامی ضمن قدردانی از مجاهدتهای کادر درمان تأکید کرد که شهدای کادر درمان در ایام جنگ تحمیلی سوم علم و عمل را با شهادت پیوند زدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) با صدور پیامی از مجاهدتهای کادر درمان، در ایام جنگ تحمیلی سوم در مقابل آمریکا و رژیم صهیونی قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به استناد عظمت وعده الهی در آیهی «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» (و هر کسی نفسی را زنده کند گویا همه مردم را زنده کرده است) مائده آیه ۳۲
در این لحظات بعثت مردم ایران عزیز پیش از هر چیز یاد و خاطره رهبر و امام شهیدمان را گرامی میداریم و به آن فرمانده شجاع و حکیم که با نگاه فراتر از زمان، مسیر خدمت به خلق را به بالاترین مراتب جهاد پیوند زد و ما را در مسیر مقاومت با شعار «حفظ کرامت انسانی» رهنمون شد، درود میفرستیم.
همچنین یاد و خاطره فرماندهان والامقام شهید نیروهای مسلح و رزمندگان فداکاری که با بذل جان خویش، ایثار را تفسیر نموده و مسیر هدایت و ایستادگی را برای ما هموار کردند، با احترام و ارادت، یاد مینماییم.
در این مسیر پرافتخار، ملت قهرمان ایران و نیروهای مسلح همواره از حضور تاریخی و پرشکوه «شهدای کادر درمان» بهرهمند بودهاند. قهرمانانی که در میانه جراحتها و خونها در حالی که خود در معرض خطر بودند، از جان گذشتند تا نفسهای مجروحان برقرار باشد. آنان که در میانه «جنگ رمضان» علم و عمل را با شهادت پیوند زدند، اکنون در کنار امام و فرماندهان بزرگ شهید، شاهد شکوه ایستادگی شما هستند و بر ملت بزرگ خویش میبالند.
فرصت را مغتنم شمرده، تلاشهای مستمر و ارزشمند اساتید، پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، امدادگران و سایر کارکنان حوزه سلامت شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی، بخشهای بهداشت و درمان نیروهای مسلح، بخشهای عمومی غیردولتی و خصوصی و داوطلبان عزیز عضو بسیج جامعه پزشکی را که در جریان جنگ رمضان با مهارتی مثال زدنی جان بیش از ۳۴ هزار مجروح را احیا نمودید، صمیمانه ارج نهاده و سپاسگزاری مینمایم.
شما نشان دادید که در میدان نبرد، مؤلفه اقتدار، تنها گلوله نیست، بلکه دستان مقتدر شماست که در تاریکترین لحظات، نور امید و حیات را به مجروحان باز میگرداند.
حضور شما در میانه آتش، تجلی واقعی آن وحدتی است که علم را در خدمت عقیده و دفاع از میهن و آرمانهای بزرگ ملت قرار میدهد.
نام شما قهرمانان مجاهد، در تاریخ این جبهه به عنوان «حیات بخشان» ثبت شده که در سختترین لحظات، به جای عقبنشینی، به سوی جراحتها شتافتید.
بدانید که هر تپش قلب مجروح و هر نفس بازگشته، گواهی بر اصالت رسالت و شکوه خدمت شماست.
از خداوند متعال برای همگان، سلامت، عزت و پایداری در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تحت زعامت و رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت دارم.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص)
سرلشکر پاسدار علی عبداللهی