مردی ۵۴ ساله که هنگام حفر چاه در شهر آستانه به داخل چاهی به عمق حدود ۱۰ متر سقوط کرده بود، با تلاش نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ نجات یافت و به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی: گزارشی مبنی بر سقوط یک مغنی چاه به داخل چاهی به عمق تقریبی ۱۰ متر در شهر آستانه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

پس از دریافت گزارش، تیم فوریت‌های پزشکی پایگاه اورژانس آستانه بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات تخصصی و خارج کردن مصدوم از داخل چاه، وی را برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر(عج) اراک منتقل کرد