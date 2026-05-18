جمعی از بانوان جهادی گچساران با پخت نان محلی، صحنه‌ای از همدلی، ایثار و پشتیبانی مردمی از رزمندگان اسلام را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در روز‌هایی که عطر همدلی در فضای شهر پیچیده، بانوان جهادی گچساران با دستانی پرمهر و دل‌هایی لبریز از عشق به وطن، پای تنور‌های سنتی ایستاده‌اند تا نان محلی بپزند که تنها یک خوراک ساده نیست، بلکه پیامی روشن از حمایت، قدردانی و پشتیبانی مردم از رزمندگان اسلام و مدافعان امنیت کشور است.

این بانوان، همچون روز‌های پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، باروحیه‌ای جهادی و انقلابی، نان‌های محلی را به نیت شهدای جنگ رمضان و برای قوت قلب رزمندگانی آماده می‌کنند که آرامش و امنیت میهن را پاسداری می‌کنند.

پخت این نان‌های محلی، تنها یک اقدام ساده نیست؛ بلکه روایت زیبایی از وفاداری، همدلی و حضور بانوانی است که بی‌ادعا، اما مؤثر، در خط پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ زنانی که هر قرص نانشان، نشانی از عشق به ایران، انقلاب و امنیت این سرزمین است.