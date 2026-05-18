به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، درخصوص عامل اصلی مخالفت با افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: نمایندگان ترجیح دادند صف متقاضیان کوتاه‌تر شود؛ به همین خاطر مبلغ وام افزایش نیافت، اما در ۳ ماه آینده وام ازدواج متقاضیانی که از سال گذشته در صف بودند پرداخت خواهد شد.

امیرحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نیافتن مبلغ وام ازدواج گفت: تلاش قابل توجهی شده که مبلغ وام بالاتر برود، اما مجلس با این افزایش مخالفت کرد؛ دلیل اصلی این بود که نمایندگان ترجیح دادند صف متقاضیان کوتاه‌تر شود و افراد کمتری در نوبت وام ازدواج بمانند، به همین خاطر مبلغ وام افزایش پیدا نکرد؛ اما در ۳ ماه آینده وام ازدواج کسانی که از سال گذشته در صف بودند پرداخت خواهد شد.

وی از آغاز اجرای طرح جدید تسهیلات خرید لوازم خانگی برای زوج‌های جوان خبر داد و افزود: زوج‌های جوان می‌توانند از ابتدای هفته ازدواج ۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد با مراجعه به مراکز تسهیل ازدواج در ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان، معرفی‌نامه دریافت کنند.

امیرحسین بانکی‌پور گفت: با در دست داشتن این معرفی‌نامه، متقاضیان به کانتر‌های ویژه‌ای که در این دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی پیش‌بینی شده، هدایت می‌شوند.

وی افزود: برای معرفی‌شدگان تسهیلات اعتباری خرید لوازم خانگی در نظر گرفته شده که مبلغ آن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متغیر است.

در پایان سال گذشته حدود ۵۴۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار داشتند که موفق به دریافت وام نشدند و به سال ۱۴۰۵ منتقل شدند. همچنین حدود ۶۲۰ هزار نفر و تقریبا معادل تعداد افراد در صف وام ازدواج خود را گرفتند.

طبق اعلام مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت تقریبا ۵۰۰ هزار ازدواج در سال گذشته ثبت شده است. با توجه به این آمار انتظار می‌رود همین تعداد ازدواج امسال ثبت شود.