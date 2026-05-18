به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، وقوع حادثه گازگرفتگی در یک پارکینگ مسکونی دربسته به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، اعلام شد.

بلافاصله یک دستگاه خودروی امداد و نجات از ایستگاه شماره ۸ به همراه مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شد. پس از حضور نیرو‌های عملیاتی در صحنه و بررسی‌های اولیه مشخص شد دو جوان داخل یک دستگاه خودروی پارک شده در پارکینگ دربسته دچار گازگرفتگی شده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن بود که روشن بودن خودرو و فعالیت کولر در فضای بسته پارکینگ، موجب تجمع گاز‌های سمی ناشی از اگزوز خودرو شده و این گاز از طریق سیستم تهویه به داخل کابین هدایت شده است که متأسفانه منجر به جان باختن هر دو نفر شد.

آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات ایمنی و بررسی محل، پیکر بی‌جان این دو جوان را تحویل عوامل آرامستان‌ها دادند.