در جریان گشت مشترک بازرسی در مناطق حاشیه شهر همدان، مقادیری گوشت فاسد و غیرقابل مصرف انسانی از مراکز تهیه و توزیع غذا کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ این بازرسی با حضور بازرسان صمت و همراهی کارشناسان دامپزشکی انجام شد و پس از بررسی‌های تخصصی و تأیید کارشناسان مبنی بر فساد و غیرقابل مصرف بودن فرآورده‌های گوشتی، بلافاصله اقدامات قانونی لازم انجام شد و گوشت‌های کشف‌شده معدوم شد.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه مواد غذایی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.