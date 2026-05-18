به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ دادستان عمومی و انقلاب ماهان از برخورد قاطع دستگاه قضایی و فراجا با متخلفان ترافیکی در محور هفت‌باغ و محدوده آسیاب‌بادی خبر داد و گفت: در اجرای طرح نظارتی اخیر، علاوه بر دستگیری چهار نفر چهار موتورسنگین غیرمجاز و ۳۵۳ خودرو به‌صورت سیستمی توقیف، شده‌اند.

سینا بنی‌اسد در جمع خبرنگاران با اشاره به گلایه‌ها و مطالبات مردمی درباره وضع ترافیکی و رفتار‌های پرخطر در روز‌های پایانی هفته در محور هفت‌باغ ا تأکید کرد: برای پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی و صیانت از جان و مال شهروندان، با هرگونه رفتار پرخطر، حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی افزود: روند نظارت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان ترافیکی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.