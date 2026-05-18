سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تبیین مبنای تغییر مبنای محاسبه مستمری‌ها به سنوات ۳۵ ساله، این اقدام را یک جراحی لازم برای پایان دادن به دوران رانت و تقلب‌های بیمه‌ای توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تبیین ضرورت اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی و انتقال مبنا از «دو سال آخر» به «سنوات خدمتی»، این اقدام را یک جراحی لازم برای برقراری عدالت واقعی در نظام تأمین اجتماعی دانست و گفت: هدف اصلی مجلس و سازمان تأمین اجتماعی از این تغییر، دائمی‌سازی متناسب‌سازی حقوق و صیانت از حقوق کارگرانی است که صادقانه حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به آسیب‌های فرمول فعلی تصریح کرد: متأسفانه مبنا قرار گرفتن میانگین دو سال آخر، راه را برای برخی تخلفات و مفاسد باز کرده بود. برخی افراد با تبانی در دو سال پایانی، حقوق‌های صوری و غیرواقعی رد می‌کردند تا مستمری‌های را با رقم بالاتر دریافت کنند؛ این روند نه‌تنها مصداق فرار بیمه‌ای و مالیاتی بود، بلکه عدالت اجتماعی را نیز زیر سؤال می‌برد. با اجرای طرح جدید، اثر این گونه تقلب‌ها به شدت کاهش یافته و حق به حق‌دار می‌رسد.

معتمدی‌زاده در پاسخ به نگرانی‌ها پیرامون کاهش حقوق به دلیل افزایش سنوات محاسبه، اظهار کرد: باید توجه داشت که در این طرح، محاسبات از حالت «ریالی» به حالت «ضریبی و اعتباری» تغییر می‌یابد. در مدل ریالی، تورم باعث افت ارزش پول در طول زمان می‌شد، اما در مدل ضریبی، دستمزد کارگر به نسبت حداقل حقوق هر سال سنجیده می‌شود. این یعنی حقوق بازنشستگی بر اساس ضریب واقعی دستمزد در طول ۳۰ یا ۳۵ سال محاسبه می‌شود و عملاً قدرت خرید فرد حفظ شده و منجر به افزایش حقوق واقعی خواهد شد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با تأکید بر اینکه این طرح به حقوق گذشته کارگران آسیبی نمی‌زند، خاطرنشان کرد: این رویکرد جدید برای سوابق از سال ۱۳۹۸ به بعد در نظر گرفته شده و با توجه به ضریبی بودن، هیچ ضرری متوجه بازنشستگان نخواهد شد. در واقع این مدل به نفع کارگرانی است که در مقاطعی از خدمت خود (مثلاً در دوران مدیریت) حق‌بیمه بالاتری پرداخته‌اند، اما به دلیل فرمول دو سال آخر، آن سوابق در حقوقشان دیده نمی‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف متناسب‌سازی واقعی، هم افزایش حقوق را در پی خواهد داشت و هم عدالت را در نظام پرداخت بیمه‌ای مستقر می‌کند. ما به دنبال این هستیم که هر فرد به تناسب حق‌بیمه واقعی که در طول سالیان خدمت پرداخت کرده، مستمری دریافت کند و این یعنی صیانت از سفره بازنشستگان در برابر رانت‌خواران.