منطقه کاشان به دلیل آب و هوای گرم و خشک و محدود بودن منابع آبی، بیش از بسیاری از مناطق دیگر به صرفهجویی در آب نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناسان نیز تاکید میکنند که الگوی مصرف مهمترین راهکار عبور از شرایط کم آبی است.
برای صرفهجویی در آب، میتوان از راهکارهای ساده، اما مؤثر مانند، تعمیر شیرهایی که چکه می کنند، کوتاهتر کردن زمان استحمام، استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی در ظرفیت کامل و آبیاری باغچه ها در ساعات خنک روز استفاده کرد.
حفظ آب فقط یک وظیفه فردی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و صرفهجویی در آب حفاظت از زندگی، کشاورزی، و آینده کاشان است.
کاهش بارندگی، افت سطح سفرههای زیرزمینی و افزایش مصرف در بخش خانگی و کشاورزی، اهمیت مدیریت درست از آب را بیشتر کرده است.