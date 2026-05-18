مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان قرچک در هفتاد و هشتمین شب عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، با تجمعی باشکوه بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های امام و رهبری تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قرچک در هفتاد و هشتمین شب از ایام جانسوز شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جای‌جای شهرستان قرچک شاهد حضور حماسی مردمی بود که به پاس مجاهدت‌های رهبر حکیم خود گرد هم آمدند تا اعلام کنند در مسیر ولایت ثابت‌قدم هستند.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نسل جوان انقلابی برگزار شد، عزاداران با ذکر مصیبت و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهید جاویدان راه حق را گرامی داشتند. حضور مستمر مردم قرچک در طول ۷۸ شب گذشته، تابلویی زیبا از بصیرت و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به تصویر کشیده است.