مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به احتمال گسترش آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های استان باتوجه به افزایش تراکم پوشش گیاهی و علفی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان گفت: با توجه به افزایش تراکم پوشش گیاهی و علفی در استان نسبت به سال گذشته، بر اثر بارش‌های مناسب و بالا بودن دمای هوا، احتمال افزایش وقوع حریق در مراتع و جنگل‌ها و گسترش آن وجود دارد.

وی بیان کرد: تدابیر و تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با حریق در طبیعت (مراتع، جنگل‌ها، تالاب‌ها و کشت‌های زراعی) استان اتخاذ و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

عبدالهی اظهار داشت: مقرر شده علاوه بر اقدامات آموزشی، تبیینی، انجام مانورها، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نسبت به برخورد‌های قانونی با متخلفان نیز اقدام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان اجرای دقیق طرح عملیاتی مدیریت بحران آتش‌سوزی گسترده جنگل‌ها و مراتع و اجرای قانون هوای پاک و سایر دستورالعمل‌ها را در جهت پیشگیری و مدیریت اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع بسیار مهم دانست.

استان خوزستان دارای ۴.۹ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی و حفاظت‌شده است و با داشتن بیش از یک میلیون هکتار جنگل‌های زاگرس، سومین استان زاگرسی کشور محسوب می‌شود.