معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: بر اثر سیلاب ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه امسال بیش از ۴۴۱ میلیارد تومان خسارت بر راه‌های استان وارد شد که تاکنون ۹۰ درصد آنها مرمت و ایمن شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سلیم اصغری در اولین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی استان در سال ۱۴۰۵ گفت:از جمله راه‌های خسارت دیده از سیلاب‌های پارسال می‌توان به محور ترانزیتی ازادشهر-شاهرود (خوش ییلاق)، محور چهل چای و قلعه قافه، راه روستایی ساسنگ شهرستان مینودشت، راه روستایی خاک پیرزن شهرستان علی آباد و محور کوهستانی درازنو نام برد.

وی با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ انواع مخاطرات جاده‌ای شامل ریزش سنگ، رانش، برق، کولاک، سیلاب و … را در استان شاهد بودیم، افزود: برای ایمن سازی و افزایش کیفی راه‌های استان عملیات راهداری محوری را به طور مستمر در دست اجراست.

اصغری افزود: اصلاح شیب شیروانی ۱۴۵ کیلومتر از راه‌ها بویژه در شمال استان مانند محور گنبد-اینچه برون و افتادگی شانه محور‌ها به طول ۲۴ کیلومتر و ساماندهی تقاطع‌های مستعد تصادف به تعداد ۴۲ از جمله این موارد است.