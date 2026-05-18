به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دست‌های خالی»، به کارگردانی ابولقاسم طالبی، امشب ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می شود.

خسرو شکیبایی، مریلا زارعی، فاطمه گودرزی، مسعود رایگان، مرشد شاه‌محمدی، محمد ساربان، زهرا داوودنژاد» و اصغر نقی‌زاده، از جمله بازیگران این فیلم هستند.

داستان این فیلم درباره حوریه است که سالهاست از اسارت پدرش، امیرحسین، به دست عراقی‌ها می‌گذرد، نسبت به خروج‌های بی موقع مادرش، مریم، از منزل مشکوک است و این شک با تلفن‌های ناشناسی که به او می‌شود افزایش می‌یابد. اما طولی نمی‌کشد که...

مجموعه جنایی و درام «پوآرو»، هر شب از شبکه تماشا پخش می‌شود.

صداپیشگی این مجموعه تلویزیونی با مدیریت رضا آفتابی و با صدای ماندگار اکبر منانی در نقش هرکول پوآرو انجام شده است.

مجموعه «پوآرو»، هر شب ساعت ۲۱ پخش و روز بعد در ساعات ۵ و ۱۲، بازپخش می شود.

هرکول پوآرو کارآگاه تخیلی بلژیکی است که توسط آگاتا کریستی نویسندهٔ شهیر انگلیسی خلق شده است. او را می توان از مشهورترین شخصیت های داستانی تاریخ ادبیات دانست. او در بیش از سی داستان بلند و بیش از پنجاه داستان کوتاه به عنوان شخصیت اصلی ظاهر شده است.