به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه صاف تا نیمه ابری، اما در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر ، دامنه ها و ارتفاعات استان با رگبار و رعدو برق همراه خواهد بود.

فرجی با اشاره به ورود سامانه بارشی از عصر سه شنبه به استان افزود: گذر سه شنبه شب تا اواخر وقت چهارشنبه با وزش باد نسبتا شدید، رگبار باران در کل استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از عصر چهارشنبه شدت ناپایداری‌ها از مناطق غربی استان کاسته می‌شود و پنج شنبه و جمعه آسمان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران در ادامه افزود: دورزو پایانی هفته عصر‌ها ارتفاعات استان با رگبار پراکنده باران همراه خواهد بود.

به گفته فرجی دریا امروز با موج متوسط همراه است.