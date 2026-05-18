معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه اعلام کرد : امتحانات پایان سال تحصیلی دانش آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم در استان کرمانشاه به صورت غیرحضوری برگزار می شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه ، بهرام سلیمانی اعلام کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ماه‌های سال تحصیلی در بستر آموزش مجازی سپری شده و همچنین با در نظر گرفتن دغدغه و نگرانی خانواده‌ها برای حضور فرزندانشان در مدارس، مقرر شد با استفاده از اختیارات تفویض شده به استانداران، امتحانات پایه‌های یادشده به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه موظف شده اقدامات لازم برای برقراری شرایط مناسب به منظور برگزاری غیرحضوری این امتحانات را فراهم آورد.

معاون استاندار کرمانشاه تأکید کرد: این تصمیم با هدف کاهش نگرانی خانواده‌ها و رعایت عدالت آموزشی و در شرایطی اتخاذ شده که دانش‌آموزان بخش قابل توجهی از آموزش خود را در فضای مجازی دنبال کرده‌اند.