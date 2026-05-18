پخش زنده
امروز: -
تیم استقلال کازرون در هفته هفدهم لیگ برتر هندبال مردان کشور با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ برابر هپکو اراک به برتری رسید و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در هفته هفدهم لیگ برتر هندبال مردان کشور ، نماینده فارس در دیداری نزدیک و رقابتی با برتری سه گله مقابل هپکو اراک، سی و یکمین امتیاز فصل خود را کسب کرد و همچنان صدرنشین لیگ برتر باقی بماند.
استقلال کازرون با این پیروزی، روند موفق خود را در رقابتهای فصل جاری ادامه داد و با روحیهای مضاعف آماده دیدار بعدی میشود.
بر اساس برنامه مسابقات، نماینده فارس ساعت ۱۶ فردا در ادامه رقابتها به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت؛ دیداری که میتواند در تثبیت جایگاه صدرنشینی این تیم تأثیرگذار باشد.
جدول ردهبندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان دیدارهای دیروز به شرح زیر است:
۱. استقلال کازرون، ۳۱ امتیاز
۲. مس کرمان، ۲۸ امتیاز
۳. سایپا تهران، ۲۷ امتیاز
۴. سپاهان اصفهان، ۲۶ امتیاز
۵. نیروی زمینی سبزوار، ۱۵ امتیاز
۶. هپکو اراک، ۱۲ امتیاز
۷. نفت و گاز گچساران، ۱۲ امتیاز
۸. سپاهان نوین اصفهان، ۱۱ امتیاز
۹. فرازبام خائیز دهدشت، ۱۱ امتیاز
۱۰. سنگ آهن بافق، ۶ امتیاز
۱۱. پرواز هوانیروز، ۶ امتیاز