مردم انقلابی و بصیر شهرستان قدس در هفتاد و هشتمین شب عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، با حضوری حماسی در خیابانهای شهر، جلوههایی از ایستادگی و وفاداری به آرمانهای نظام اسلامی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شهرستان قدس، همزمان با گذشت ۷۸ شب از فاجعه جانسوز شهادت حضرت آیتالله خامنهای، خیابانهای شهرستان قدس بار دیگر شاهد حضور گرم و پرشور امت ولایتمداری بود که سرمای شب را با حرارت عشق به رهبری پشت سر گذاشتند.
در این اجتماع بزرگ، قشرهای مختلف مردم از جمله جوانان، بسیجیان و خانوادههای معظم شهدا با حضور در معابر اصلی شهر، نشان دادند که پس از گذشت بیش از دو ماه، نه تنها از شعله این داغ کاسته نشده، بلکه عزم ملت برای پیمودن راه شهید جاویدان انقلاب استوارتر شده است.