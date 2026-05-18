توقف قهرمان، ناپولی به لیگ قهرمانان رسید

توقف قهرمان، ناپولی به لیگ قهرمانان رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

رم ۲ - ۰ لاتسیو (گل‌ها: جانلوکا مانچینی در دقایق ۴۰ و ۶۶) (داربی رم یا داربی دلاکاپیتاله)

جنوآ ۱ - ۲ میلان (گل‌های میلان: کریستوفر انکونکو در دقیقه ۵۰ - پنالتی و زاکاری آته کاما ۸۱)

کومو ۱ - ۰ پارما

پیزا ۰ - ۳ ناپولی (گل‌ها: اسکات مک تامینی در دقیقه ۲۱، امیر رحمانی ۲۷ و راسموس هویلوند ۲ + ۹۰)

یوونتوس ۰ - ۲ فیورنتینا

اینتر ۱ - ۱ ورونا (گل اینتر: آندریاس ادموندسون - گل به خودی مدافع ورونا - در دقیقه ۴۷)

آتالانتا ۰ - ۱ بولونیا

کالیاری ۲ - ۱ تورینو

ساسولو ۲ - ۳ لچه

اودینزه ۰ - ۱ کرمونزه

در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۶ امتیاز از ۲ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم ناپولی با ۷۳ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های میلان و رم با ۷۰، کومو و یوونتوس با ۶۸ امتیاز سوم تا ششم هستند. تیم آتالانتا با ۵۸ امتیاز هفتم است و با دریافت سهمیه قهرمان جام حذفی به پلی آف لیگ کنفرانس راه یافت.

در پائین جدول تیم کرمونزه با ۳۴ در رده هجدهم قرار دارد و تیم‌های ورونا با ۲۱ و پیزا با ۱۸ امتیاز در رده‌های نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیم‌های ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.