پخش زنده
امروز: -
هفته سی و هفتم فوتبال سری آ ایتالیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
رم ۲ - ۰ لاتسیو (گلها: جانلوکا مانچینی در دقایق ۴۰ و ۶۶) (داربی رم یا داربی دلاکاپیتاله)
جنوآ ۱ - ۲ میلان (گلهای میلان: کریستوفر انکونکو در دقیقه ۵۰ - پنالتی و زاکاری آته کاما ۸۱)
کومو ۱ - ۰ پارما
پیزا ۰ - ۳ ناپولی (گلها: اسکات مک تامینی در دقیقه ۲۱، امیر رحمانی ۲۷ و راسموس هویلوند ۲ + ۹۰)
یوونتوس ۰ - ۲ فیورنتینا
اینتر ۱ - ۱ ورونا (گل اینتر: آندریاس ادموندسون - گل به خودی مدافع ورونا - در دقیقه ۴۷)
آتالانتا ۰ - ۱ بولونیا
کالیاری ۲ - ۱ تورینو
ساسولو ۲ - ۳ لچه
اودینزه ۰ - ۱ کرمونزه
در جدول سری آ تیم اینتر با ۸۶ امتیاز از ۲ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل شد و تیم ناپولی با ۷۳ امتیاز دوم است و هر دو تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیمهای میلان و رم با ۷۰، کومو و یوونتوس با ۶۸ امتیاز سوم تا ششم هستند. تیم آتالانتا با ۵۸ امتیاز هفتم است و با دریافت سهمیه قهرمان جام حذفی به پلی آف لیگ کنفرانس راه یافت.
در پائین جدول تیم کرمونزه با ۳۴ در رده هجدهم قرار دارد و تیمهای ورونا با ۲۱ و پیزا با ۱۸ امتیاز در ردههای نوزدهم و بیستم جای گرفتند و سقوط هر دو به سری ب قطعی شد. از سری آ سه تیم به دسته دوم سقوط خواهند کرد. تا کنون صعود تیمهای ونتزیا و فروزینونه به سری آ مسجل شده است.