برای تقویت اقتصادی منطقه و حمایت از اقشار کمبرخوردارتسهیلات بنیاد علوی در بم؛ سهبرابرافزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان؛ مجری بنیاد علوی در استان کرمان در نشست کارگروه توانمندسازی شهرستان بم اعلام کرد: با همکاری مسئولان و مشارکت مردم، اولویت امسال برنامههای بنیاد علوی حمایت از طرحهای اشتغالزایی بهویژه طرحهای کارگاهی تکمیلکننده زنجیره ارزش در بخشهای مورد حمایت از جمله کشت نخیلات، توسعه گردشگری و صنایعدستی خواهد بود.
سیدعرفان حسینی افزود: تسهیلات پیشبینیشده برای تزریق منابع مالی به چرخههای تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار پرداخت میشود و نقش مؤثری در ارتقاء سطح درآمدی خانوارهای شهرستان بم خواهد داشت.
وی درباره برنامههای سال ۱۴۰۵ نیز گفت: علاوه بر تداوم حمایت از گروههای جهادی پزشکی، قراردادهایی با کلینیکهای درمانی بستهخواهد شد تا خدمات تخصصیتر و باکیفیتتری به مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد ارائه شود.
مجری بنیاد علوی در استان کرمان همچنین یادآور شد: تفاهمنامه ۲۵ هزار میلیارد تومانی میان بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی با استاندار کرمان، بستر لازم برای اجرای این برنامهها را فراهم کرده است.
در این نشست همچنین فرماندار بم تأکید کرد :نظارت دقیق بر روند پرداخت و نحوه مصرف تسهیلات ضروری است و مجموعه فرمانداری و کارگروه توانمندسازی در کنار بنیاد برای خدمترسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.