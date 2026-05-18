معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی گفت: الزامی به انتشار مقالات در نشریات خارجی نیست و رویکرد اصلی دانشگاه آزاد، تقویت علم‌محوری در نشریات داخلی به زبان فارسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سید رسول موسوی از نگارش رساله‌های دانشجویان غیرایرانی به زبان فارسی خبر داد و آن را گامی در تحقق تأکید رهبر شهید بر تبدیل فارسی به زبان علم دنیا دانست. وی تأکید کرد: الزامی به انتشار مقالات در نشریات خارجی نیست و رویکرد اصلی دانشگاه آزاد، تقویت علم‌محوری در نشریات داخلی به زبان فارسی است.

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت‌: در این زمینه بخشی از وظایف بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی و بخشی دیگر بر عهده حوزه بین‌الملل است. آنچه دانشگاه آزاد اسلامی باید انجام دهد، توجه ویژه به انتشار مقالات به زبان فارسی در نشریات علمی داخلی است؛ بدین معنا که جهت‌گیری کلان لزوماً نباید به سمت انتشار حتمی مقالات در نشریات خارجی باشد. البته این به معنای نادیده گرفتن نشریات علمی خارجی نیست، بلکه رویکردی مبتنی بر علم‌محوری در نشریات داخلی محسوب می‌شود.

تلاش دانشگاه آزاد برای تقویت فارسی به عنوان زبان بین‌المللی علم

موسوی گفت: در عرصه بین‌الملل، آنچه اکنون مورد توجه است، توجه ویژه به زبان‌آموزی دانشجویان بین‌الملل و تسلط آنها به زبان فارسی است، به‌گونه‌ای که زبان فارسی جایگزین زبان دوم آنان شود. به این معنا که یک دانشجوی خارجی که وارد دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود و به سطح بسندگی و توانمندی در زبان فارسی دست می‌یابد، دیگر به زبان دوم یا سوم دیگری نیاز نخواهد داشت و زبان فارسی جایگزین زبانی می‌شود که به عنوان زبان علم تلقی می‌گردد.

معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: هنگامی که رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان خارجی بر اساس رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی به زبان فارسی نوشته شوند، این امر نشان‌دهنده‌ی حرکت جدیدی است و البته زمان‌بر خواهد بود، اما در تحکیم زبان فارسی به عنوان زبان علم بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

دانشگاه آزاد و نقش آن در معرفی فرهنگ ایران به دانشجویان بین‌الملل

موسوی گفت: زمانی که دانشجویی وارد دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود و دروس به زبان فارسی به او ارائه می‌گردد، ما این دانشجوی خارجی را از سایر دانشجویان تفکیک نمی‌کنیم؛ بلکه او در میان جمع دانشجویان حضور می‌یابد. در برخی کشورها، دانشجویان بین‌الملل را به‌طور جداگانه در مکان‌های خاصی اسکان می‌دهند که در نتیجه، آن دانشجو با جامعه میزبان ارتباط مؤثر برقرار نمی‌کند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی، رویکردی معکوس حاکم است و بر این باوریم که دانشجو باید در کنار سایر دانشجویان، در بستر جامعه و در میان مردم ایران حضور فعال داشته باشد.

وی تصریح کرد: جامعه ما یک جامعه فرهنگی است و همین که یک نفر به عنوان دانشجو در جامعه ما حضور پیدا می‌کند، خود به خود به یک سفیر فرهنگی تبدیل خواهد شد و با مسائل فرهنگی کشورمان آشنایی پیدا خواهد کرد. در برنامه پاسداشت زبان فارسی و گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی پیام دانشجویان خارجی را نیز به نمایش می‌گذاشیم، از نکات درخور توجه پیام‌های این دانشجویان آن بود که برخی از آنان گرچه به ایران سفر نکرده بودند، اما بواسطه ورزش فوتبال، اقتصاد و حتی دیدن شهر‌های ایران از طریق شبکه‌های مجازی، زبان فارسی را به عنوان زبانی که می‌خواهند درباره آن تسلط داشته باشند و درباره آن بیشتر بدانند فراگرفتند.

معاون بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تاکید کرد: زبان فارسی، یک زبان انتزاعی نیست بلکه زبانی است که با فرهنگ، تاریخ، هنر و احساسات مردم آمیخته شده است، بنابراین وقتی یک فرد زبان فارسی را یاد می‌گیرد گویی همراه با آن هزاران سال ادبیات، تاریخ، فرهنگ و تمدن را با خود جذب می‌کند.