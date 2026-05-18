با ادامه بحران ناشی از تنش‌های غرب آسیا و افزایش بی‌سابقه بهای سوخت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی در جنوب شرق آسیا با چالش‌های جدی مالی و عملیاتی روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، قیمت سوخت جت از آغاز این بحران تاکنون حدود دو برابر شده و این موضوع بیشترین فشار را بر شرکت‌های هواپیمایی کم‌هزینه وارد کرده است؛ شرکت‌هایی که بخش عمده سفر‌های داخلی و منطقه‌ای را در جنوب شرق آسیا بر عهده دارند.

بر اساس گزارش‌ها، این شرکت‌ها به دلیل حساسیت زیاد مسافران به افزایش قیمت بلیت، قادر نیستند هزینه‌های سنگین سوخت را به طور کامل به مسافران منتقل کنند. در نتیجه، با وجود افزایش نرخ بلیت و عوارض سوخت، بسیاری از پرواز‌ها با کاهش تقاضا و افت تعداد مسافران مواجه شده‌اند.

در همین راستا، شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت منطقه حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پروازی خود را نسبت به قبل از بحران کاهش داده‌اند؛ موضوعی که به معنای کاهش ماهانه حدود ۴ میلیون مسافر در منطقه است. کارشناسان هشدار می‌دهند این روند می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد و صنعت گردشگری جنوب شرق آسیا وارد کند.

گروه‌های بزرگ هواپیمایی از جمله ایرآسیا، ویت‌جت، لاین ایر، سیتیلینک و سبو پاسیفیک بخشی از پرواز‌های خود را لغو کرده‌اند. ایرآسیا بیشترین کاهش را ثبت کرده و ظرفیت پروازی خود در سنگاپور را حدود ۴۰ درصد کاهش داده است.

در این میان، شرکت «اسکوت» وابسته به خطوط هوایی سنگاپور، به دلیل برخورداری از ذخایر سوختی و پشتوانه مالی قوی، شرایط باثبات‌تری نسبت به سایر رقبا دارد.

تحلیلگران معتقدند ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و نوسانات بازار نفت، برنامه‌ریزی برای قیمت بلیت و تعداد پرواز‌ها را برای خطوط هوایی دشوار کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده شمار مسافران در کشور‌هایی مانند اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و ویتنام با کاهش دو رقمی روبه‌رو شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند اگرچه شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت همچنان نقش مهمی در اتصال کشور‌های جنوب شرق آسیا خواهند داشت، دوران رونق و رشد سریع پیش از همه‌گیری کرونا احتمالاً دیگر تکرار نخواهد شد.