به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امین نیاکان اظهار کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارسال،۴۲۸ پیوند کبد، ۴۰۳ پیوند کلیه، ۳ پیوند پانکراس، ۱۳ پیوند قلب، ۸ پیوند ریه، ۱۰ پیوند روده، ۲ پیوند معده، ۱۸۸ پیوند مغز استخوان، ۱۶۶ پیوند قرنیه، ۸۰ پیوند پوست و ۱۱۷ مورد کاشت حلزون در مجموعه این دانشگاه انجام شده است.

وی افزود: این رتبه‌بندی بر اساس شاخص «PMP» (تعداد اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت) و در بازه زمانی یک‌ساله ارزیابی می‌شود.

نیاکان این موفقیت را حاصل تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی، هماهنگی واحد فراهم‌آوری اعضا و فرهنگ‌سازی مؤثر در حوزه اهدای عضو دانست و تصریح کرد: همراهی و نیت انسان‌دوستانه خانواده‌های بیماران مرگ مغزی، نقشی اساسی در نجات جان بیماران در انتظار پیوند داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های آگاهی‌بخشی و تقویت فرهنگ ایثار، دغدغه بیماران نیازمند پیوند عضو بیش از پیش کاهش یابد و شاهد ارتقای شاخص‌های درمانی در این حوزه باشیم.