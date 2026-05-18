داوری طرحهای بخش مسابقهای فن آفرینی و تجاری سازی فناوری در مرحله استانی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی، همزمان با شروع فرآیند داوریهای استانی این رویداد در سراسر کشور، در محل پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،نشست داوری ۸ طرح بخش مسابقهای فن آفرینی و تجاری سازی فناوری این جشنواره طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه در برج فناوری کرمانشاه برگزار شد.
هیئت داوران متشکل از داوران متخصص استانی و کشوری، طرحهای یاد شده را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.
هدف اصلی این داوریها، شناسایی ایدهها و محصولات نوآورانه و فناورانه برتر و حمایت از صاحبان آنها برای ورود به مراحل بالاتر منطقهای و در نهایت مرحله ملی جشنواره میباشد.
جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی نقشی ارزشمند در توسعه فرهنگ کارآفرینی و تزریق روحیه امید در اکوسیستم نوآوری کشوربرعهده دارد.