مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران گفت: پس از ورود دو رام قطار ملی به خطوط ۲ و ۴ مترو تهران، برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری پنج رام قطار ملی دیگر نیز آماده بهره‌برداری شده و به ناوگان مترو پایتخت اضافه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا شیخ‌طاهری، از پیشرفت در روند تولید قطار ملی مترو و افزایش سهم داخلی‌سازی در این حوزه خبر داد.

به گفته وی، در پایان دهه ۹۰ و با توجه به وابستگی صنعت تأمین ناوگان مترو به خارج از کشور و سهم کمتر از ۳۰ درصدی داخلی‌سازی در این صنعت، کشور به دنبال راهکاری برای رفع این مشکل رفت. در همین راستا کارگروهی با مشارکت جهاد دانشگاهی، گروه مپنا، دولت و شهرداری تشکیل شد که آغازگر فرآیند طراحی و تولید قطار ملی مترو بود.

شیخ‌طاهری با اشاره به روند ساخت ناوگان ملی مترو افزود: از مجموع ۱۱۳ دستگاه واگن ملی، تاکنون دو رام قطار ملی آماده و وارد چرخه بهره‌برداری شده است.

به گفته وی، نخستین رام این قطارها در دی‌ماه وارد خط ۴ مترو تهران شد و تاکنون بیش از ۳۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته است.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران ادامه داد: رام دوم قطار ملی نیز در اواخر اسفند و همزمان با ایام موسوم به «جنگ رمضان» وارد خط ۲ مترو شد و هم‌اکنون در حال ارائه خدمات به مسافران است.

وی با بیان اینکه این قطارها از نخستین ساعات صبح تا آخرین ساعات شب در حال سرویس‌دهی هستند، گفت: قطارهای ملی مترو با حداکثر داخلی‌سازی تولید شده‌اند و میزان ساخت داخل در آن‌ها به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

شیخ‌طاهری همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر این ناوگان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری پنج رام قطار دیگر نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد و روند تولید قطار ملی مترو ادامه پیدا می‌کند.