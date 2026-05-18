مردم ولایتمدار بخش رودهن در هفتاد و هشتمین شب عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، با برپایی راهپیمایی شبانه و تجمع در میدان سپاه، همزمان با سالروز شهادت امام محمدتقی، جوادالائمه (ع)، به سوگواری و تجدید میثاق با ولایت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفتاد و هشتمین منزل از سوگ شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شب گذشته رودهن شاهد پیوند شور انقلابی و شعور حسینی بود. قشر‌های مختلف مردم بصیر این بخش با برپایی راهپیمایی شبانه، مسیر‌های اصلی را به سمت میدان سپاه طی کردند تا نشان دهند شعله ارادتشان به رهبر فقید انقلاب پس از گذشت ۷۸ شب همچنان غروزان است.

در این اجتماع معنوی که با سالروز شهادت مظلومانه نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت جوادالائمه (ع) مصادف شده بود، عزاداران با مرثیه‌سرایی و سینه‌زنی، به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) ادای احترام کردند.

حاضران در تجمع بزرگ میدان سپاه رودهن، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، با حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای تجدید بیعت کرده و تاکید کردند که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و خون پاک شهدا، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد. شرکت‌کنندگان در پایان این مراسم، حضور مستمر مردم در ۷۸ شب گذشته را پیامی صریح به دشمنان ایران اسلامی دانستند که راه اراده ملت، با شهادت رهبرانشان متوقف نخواهد شد.