پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست برای یک مدیر استانی و یکی از کارکنان همان مجموعه به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان اظهار داشت: در پی بررسی نحوه هزینهکرد منابع مالی یکی از سازمانهای استان در یکی از شعب بازپرسی دادسرای مرکز استان، پس از انجام تحقیقات لازم برای دو نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد.
وی افزود: بر اساس مفاد کیفرخواست، اتهام این افراد اختلاس از وجوه سازمانی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از طریق پرداختها و برداشتهایی خارج از ضوابط و مقررات مالی و بدون اخذ مصوبات قانونی است.
خلفیان در ادامه تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف و فساد اداری بهویژه در حوزه مالی برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و صیانت از اموال عمومی و ارتقای سلامت نظام اداری از اولویتهای مهم محسوب میشود.