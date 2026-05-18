رئیس اورژانس استان یزد گفت: بر اثر تصادف زنجیره‌ای در محور مهریز_انار به دنبال طوفان گرد و غبار و کاهش دید رخ داده، ۱۰ نفر مصدوم و دو نفر فوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر جواد سهیلی افزود: یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، بر اثر تصادف زنجیره‌ای در محور مهریز_انار به دنبال طوفان گرد و غبار و کاهش دید رخ داده، ۱۰ نفر مصدوم و دو نفر فوت شدند.

وی ادامه داد: این حادثه در محدوده استان کرمان رخ داده و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از مسجد ابوالفضل مهریز یزد برای کمک به انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام و چهار مصدوم را به بیمارستان انار منتقل کرد.