در اجرای مرحله سوم طرح محله محور ۱۲ سارق در شهرستان شاهین شهر و میمه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه گفت: از این سارقان که از خودروها، منازل و مغازهها اقدام به سرقت میکردند اموال مالباختگان به ارزش سی میلیارد ریال کشف و به صاحبان آنها تحویل داده شد.
سرهنگ احسان بدیعیان افزود: در این زمینه ۴ مالخر حرفهای نیز دستگیر شدند.
وی افزود: همچنین در جریان کنترل مسیرهای این شهرستان کالای قاچاق به ارزش ده میلیارد ریال شامل پوشاک، لوازم برقی و لاستیک خودرو کشف و توقیف شد.