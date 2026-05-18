به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه گفت: از این سارقان که از خودروها، منازل و مغازه‌ها اقدام به سرقت می‌کردند اموال مال‌باختگان به ارزش سی میلیارد ریال کشف و به صاحبان آنها تحویل داده شد.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: در این زمینه ۴ مالخر حرفه‌ای نیز دستگیر شدند.

وی افزود: همچنین در جریان کنترل مسیر‌های این شهرستان کالای قاچاق به ارزش ده میلیارد ریال شامل پوشاک، لوازم برقی و لاستیک خودرو کشف و توقیف شد.