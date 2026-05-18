مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: خوزستان با برخورداری از طول قابل توجه سواحل، زیرساختهای بندری گسترده و تردد هزاران شناور، یکی از کانونهای اصلی تجارت دریایی کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز آقایی در سخنانی با قدردانی از اعتماد مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استاندار خوزستان و مجموعه مدیران و کارکنان این حوزه، با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر دریایی این استان گفت: خوزستان با برخورداری از طول قابل توجه سواحل، زیرساختهای بندری گسترده و تردد هزاران شناور، یکی از کانونهای اصلی تجارت دریایی کشور به شمار میرود و توسعه آن باید بر پایه آمایش سرزمینی، جذب سرمایهگذاری، تقویت زیرساختها و گسترش پیوندهای منطقهای دنبال شود.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مسیر توسعه دریامحور استان را با قدرت بیشتری دنبال کنیم و پاسخگوی اعتماد مسئولان و فعالان این حوزه باشیم.
آقایی با قدردانی از خدمات ابوطالب گرایلو، از تلاشهای وی در سالهای گذشته بهویژه در شرایط دشوار قدردانی کرد و ادامه داد: وی در دورههای مختلف، بهویژه در شرایط سخت، خدمات ارزندهای به کشور ارائه کردند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی این استان بیان داشت: اگرچه خوزستان همواره بهعنوان یک استان نفتی شناخته شده است، اما در واقعیت باید آن را یک استان دریایی دانست؛ چرا که موقعیت دریایی آن بر بسیاری از مزیتهای دیگر استان غلبه دارد و میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه و حتی کشور باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده دریایی استان تصریح کرد: استان خوزستان با دارا بودن بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر طول سواحل و ۳۴ کیلومتر اسکلههای تجاری فعال، همچنین تردد سالانه بیش از ۳ هزار شناور در بنادر این استان میتواند نقش پررنگتری در زنجیره تجارت دریایی و حملونقل منطقهای ایفا کند.
ضرورت اجرای آمایش سرزمینی در سواحل
بهروز آقایی یکی از نخستین محورهای برنامهریزی برای توسعه بنادر استان را اجرای دقیق آمایش سرزمینی عنوان کرد و اظهار داشت: جانمایی طرحهای دریایی و بندری بهگونهای انجام شود که بیشترین بهرهوری اقتصادی و منطقهای حاصل شود.
جذب سرمایهگذاری؛ پیششرط توسعه بنادر
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در ادامه سخنان خود جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را از مهمترین الزامات توسعه بنادر دانست و اظهار کرد: برای تحقق توسعه واقعی در حوزه بنادر باید زمینه حضور فعال سرمایهگذاران و تجار فراهم شود و از ظرفیت سرمایههای داخلی و حتی سرمایههای ایرانیان خارج از کشور استفاده کرد.
توسعه زیرساختهای بندری متناسب با اقتصاد مقیاس
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت زیرساختهای فیزیکی و غیر فیزیکی بنادر اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساختها باید متناسب با اقتصاد مقیاس و نیازهای آینده تجارت دریایی طراحی شود.
آقایی با اشاره به رقابت بنادر همسایه افزود: برخی بنادر منطقه با وجود سواحل محدود توانستهاند سهم قابل توجهی از تجارت منطقهای را جذب کنند؛ بنابراین خوزستان نیز با توجه به ظرفیتهای گسترده خود میتواند جایگاه مهمتری در تجارت دریایی منطقه داشته باشد.
نیروی انسانی؛ سرمایه اصلی حوزه دریایی و بندری
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تکریم و توانمندسازی نیروی انسانی را یکی از اولویتهای جدی این مجموعه دانست و گفت: باید زمینه ارتقای توانمندیهای تخصصی کارکنان فراهم شود و در عین حال کرامت و جایگاه نیروی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حرکت به سمت بنادر نسل جدید
آقایی با اشاره به روندهای جهانی در صنعت بندری اظهار کرد: یکی از اهداف مهم، افزایش سهم تجارت دریایی و حرکت به سمت بنادر نسل جدید است.
وی در این زمینه بر اهمیت اجرای شهر لجستیکی بندر امام خمینی (ره) تأکید کرد و گفت: در کشور سه شهر لجستیکی مصوب شده که یکی از مهمترین آنها شهر لجستیکی بندر امام است.
تقویت پیوندهای منطقهای و توسعه همکاری با عراق
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در ادامه سخنان خود گسترش پیوندهای منطقهای را یکی از محورهای مهم توسعه بنادر استان دانست و اظهار کرد: توسعه روابط با کشورهای منطقه، بهویژه عراق، میتواند زمینه اجرای طرحهای مشترک و افزایش حجم مبادلات دریایی را فراهم میکند.
برنامهریزی برای مدیریت شرایط خاص در بنادر
آقایی همچنین با اشاره به ضرورت طراحی برنامهای منسجم برای مدیریت شرایط خاص و تداوم فعالیتهای بندری گفت: در برخی مقاطع، شرایط خاص موجب ایجاد فشار بر مجموعههای عملیاتی و فعالان بندری شده است، اما باید با برنامهریزی دقیق از ایجاد اختلال در روند تجارت دریایی جلوگیری کرد.