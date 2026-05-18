رئیس اداره صمت شهرستان جاسک گفت: در اجرای طرح نظارت بر اصناف ۷ واحد متخلف در این شهرستان با دستور دادستان مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رسول نیکخو افزود: این واحدها در مجموع به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
وی گفت: از ۱۲ اردیبهشت تاکنون ۳۰ پرونده تخلف گرانفروشی و درج نکردن قیمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
رئیس اداره صمت شهرستان جاسک گفت: طرح نظارت بر اصناف تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد.
رسول نیکخو افزود: سامانه تلفنی ۱۲۴ صمت آماده دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی است.