رئیس اداره صمت شهرستان جاسک گفت: در اجرای طرح نظارت بر اصناف ۷ واحد متخلف در این شهرستان با دستور دادستان مهر و موم شد.

مهر و موم ۷ واحد متخلف در جاسک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رسول نیکخو افزود: این واحد‌ها در مجموع به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

وی گفت: از ۱۲ اردیبهشت تاکنون ۳۰ پرونده تخلف گران‌فروشی و درج نکردن قیمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس اداره صمت شهرستان جاسک گفت: طرح نظارت بر اصناف تا پایان اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

رسول نیکخو افزود: سامانه تلفنی ۱۲۴ صمت آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی است.