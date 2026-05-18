رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی گفت: طرح سنجش سلامت ۹۰ درصد از نوآموزان استان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امراالله اکرامی با بیان اینکه در سال جاری ۱۵ هزار نوآموز باید در طرح سنجش سلامت شرکت کنند که تاکنون ۹۰ درصد این نوآموزان شرکت کردهاند، گفت: در سال تحصیلی جاری تعداد دانش آموزان کلاس اول نسبت به سال گذشته کاهش ۲ هزار نفری داشته است.
وی افزود: ۱۳ مرکز سنجش در استان وجود دارد که آماده خدمت رسانی به همه نوآموزان است و علاوه بر این مراکز، مراکز سنجش تیمهای تخصصی برای نوآموزان به روستاهای اطراف نیز اعزام میشوند تا سبب رفاه حال این نوآموزان شوند.
وی بیان کرد: هدف اصلی برگزاری طرح سنجش این است که نوآموزان با سلامت کامل و بدون چالشهای پنهان، وارد محیطهای آموزشی و کلاسهای درس شوند.
این طرح با تمرکز بر غربالگریهای تخصصی شامل بینایی، شنوایی، شایستگیهای حرکتی، آمادگی تحصیلی و ارزیابیهای گفتاری و رفتاری اجرا میشود تا جایگاه آموزشی دقیق هر کودک مشخص شده و نیازهای آنها از همان ابتدا شناسایی شود.
وی ادامه داد: طرح سنجش سلامت از ابتدای مهر ماه سال گذشته آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت نیز ادامه خواهد داشت و آغاز ثبت نام دانش آموزان پایه اول نیز از اول خرداد ماه خواهد بود.