به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امراالله اکرامی با بیان اینکه در سال جاری ۱۵ هزار نوآموز باید در طرح سنجش سلامت شرکت کنند که تاکنون ۹۰ درصد این نوآموزان شرکت کرده‌اند، گفت: در سال تحصیلی جاری تعداد دانش آموزان کلاس اول نسبت به سال گذشته کاهش ۲ هزار نفری داشته است.

وی افزود: ۱۳ مرکز سنجش در استان وجود دارد که آماده خدمت رسانی به همه نوآموزان است و علاوه بر این مراکز، مراکز سنجش تیم‌های تخصصی برای نوآموزان به روستا‌های اطراف نیز اعزام می‌شوند تا سبب رفاه حال این نوآموزان شوند.

وی بیان کرد: هدف اصلی برگزاری طرح سنجش این است که نوآموزان با سلامت کامل و بدون چالش‌های پنهان، وارد محیط‌های آموزشی و کلاس‌های درس شوند.

این طرح با تمرکز بر غربالگری‌های تخصصی شامل بینایی، شنوایی، شایستگی‌های حرکتی، آمادگی تحصیلی و ارزیابی‌های گفتاری و رفتاری اجرا می‌شود تا جایگاه آموزشی دقیق هر کودک مشخص شده و نیاز‌های آنها از همان ابتدا شناسایی شود.

وی ادامه داد: طرح سنجش سلامت از ابتدای مهر ماه سال گذشته آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت نیز ادامه خواهد داشت و آغاز ثبت نام دانش آموزان پایه اول نیز از اول خرداد ماه خواهد بود.