ساکنان مومن و انقلابی منطقه شمیرانات و بخش لواسان، در هفتاد و هشتمین شب متوالی با برپایی تجمع سوگواری، یاد و خاطره شهید جاویدان راه حق، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را گرامی داشته و بر وفاداری به آرمان‌های نظام تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از شمیرانات شامگاه گذشته بخش لواسان شاهد تجمعی پرشور از مردمی بود که با گذشت ۷۸ شب از حادثه جانسوز شهادت رهبر معظم انقلاب در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، همچنان با شکوهی هر چه تمام‌تر در صحنه حضور دارند.

در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان انقلابی در مساجد و میادین اصلی لواسان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با قرائت دعای فرج و مرثیه‌سرایی، یاد و نام معمار بصیر انقلاب را زنده نگه داشتند.

حاضران در این اجتماع شبانه، ضمن محکومیت مجدد جنایات استکبار جهانی، با حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کرده و اعلام داشتند که مردم شمیرانات همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین خللی در مسیر عزت و اقتدار میهن اسلامی ایجاد شود.