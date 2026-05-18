به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طی حکمی از سوی محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد.

در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان که با حضور اعضای شورای اداری شهرستان بندرماهشهر، مدیران بنادر خوزستان و ائمه جمعه بندرماهشهر و بندر امام خمینی برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های ابوطالب گرایلو در مدت سه سال مدیریت بنادر و دریانوردی استان خوزستان، حکم انتصاب بهروز آقایی توسط محمد شکیبی نسب اعطا و وی به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.

در این مراسم همچنین از همکاری و تعامل سازنده اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با نهادهای محلی و نقش این مجموعه در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در منطقه قدردانی شد.