سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه ضمن اعلام برنامههای هفته میراثفرهنگی از رایگان شدن بازدید از محوطهها و بناهای تاریخی در ۲۸ اردیبهشتماه همزمان با روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی برای عموم مردم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کیومرث اعظمی اردیبهشت در جلسه هماهنگی برنامههای هفته میراثفرهنگی اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی محوطهها و بناهای تاریخی استان در ۲۸ اردیبهشتماه برای بازدید عموم مردم رایگان هستند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: برنامههای متعددی به مناسبت هفته میراثفرهنگی با محوریت شعار کشوری «میراثفرهنگی؛ همبستگی ملی، صلح جهانی» تدارک دیده شده است.
او افزود: اجرای مراسم تنبور نوازی در موزه تنبور دالاهو، برگزاری مراسم تجلیل از فعالان انجمنهای میراثفرهنگی در شهرستان روانسر، برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل با هدف آشنایی با روشهای ایمن سازی و مقابله با تهدید آثار تاریخی توسط دشمن در ایام جنگ در این هفته برگزار میشود.
اعظمی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی مرمت اشیاء تاریخی، رونمایی از پروانه موزههای دفاع مقدس، تجلیل از پرسنل یگان حفاظت میراثفرهنگی، برگزاری تور آشناسازی با آثار تاریخی، تجدید میثاق با شهدای جنگ رمضان، دیدار با ائمه جمعه استان و سخنرانی در مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه نیز بخش دیگری از این برنامهها است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه عکس جنگ تحمیلی رمضان، برپایی تور عکاسی از آثار تاریخی، حضور در دفاتر خبرگزاریها و ارائه گزارش به رسانهها نیز در این هفته انجام خواهد شد.
او در خاتمه تاکید کرد: با توجه به اهمیت جایگاه میراثفرهنگی در افزایش همبستگی ملی امیدواریم نه تنها در این هفته بلکه در تمامی طول سال همواره توجه به حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی به دغدغه عموم مردم تبدیل شود