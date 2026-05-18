مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از واگذاری ۱۴ هزار و ۹۴۲ فقره انشعاب آب در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فرهاد بختیاری فر افزود: ۱۲ هزار و ۲۰۷ فقره انشعاب مربوط به کاربری خانگی و ۲ هزار و ۲۷۳ فقره انشعاب مربوط به سایر کاربری‌ها بوده است.

او با اشاره به انشعابات آب واگذار شده در سال گذشته، گفت: ۱۲ هزار و ۷۸۰ فقره انشعاب در بخش شهری و ۲ هزار و ۱۶۲ فقره انشعاب در بخش روستایی واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: با احتساب انشعابات جدید، مجموع مشترکان تحت پوشش آب این شرکت به ۶۵۰ هزار و ۷۰۱ رسید.

فرهاد بختیاری فر افزود: در حال حاضر ۴۷۱ هزار و ۲۱۱ فقره مشترک شهری و ۱۷۹ هزار و ۴۹۰ مشترک روستایی از خدمات آب در استان بهره‌مند هستند.