۳ مورد تلفات جادهای در اردیبهشتماه امسال برای خزندگانی از جمله سوسمار خاردم ایرانی در محور بیرجند – خوسف – قلعهزری رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی با اشاره به افزایش تلفات جادهای حیاتوحش، این پدیده را تهدیدی جدی برای تنوع زیستی دانست و بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی، کاهش سرعت در مناطق حساس و اجرای طرحهای ایمنسازی مسیرهای عبور حیوانات تأکید کرد.
خانی با بیان اینکه تصادفات جادهای تنها به خسارتهای انسانی و مالی محدود نمیشود، گفت: حیاتوحش نیز بهطور مستقیم از این حوادث آسیب میبیند؛ بهگونهای که علاوه بر رنج و تلف شدن حیوانات، کاهش جمعیت گونههای ارزشمند، ناایمن شدن جادهها و تحمیل هزینههای اقتصادی به رانندگان و متولیان راهها را نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به وقوع ۳ مورد تلفات جادهای در اردیبهشتماه امسال برای خزندگان و... از جمله سوسمار خاردم ایرانی در محور بیرجند – خوسف – قلعهزری، گفت: این تلفات در فاصله زمانی ۱۴ روز ثبت شده و این موضوع نشاندهنده ضرورت توجه جدیتر به نقاط حادثهخیز و زیستگاههای حیاتوحش در کنار جادههاست.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی گفت: همه ساله گونههای متعددی از حیاتوحش، از پستانداران و پرندگان گرفته تا خزندگان، قربانی تصادفات جادهای میشوند، در حالی که کاهش سرعت تا ۸۰ کیلومتر در ساعت تنها در نقاط حساس، بهطور میانگین حدود ۲ دقیقه به زمان یک سفر ۲۰۰ کیلومتری اضافه میکند.
خانی با تأکید بر اینکه زیستگاه، امنیت و تغذیه سه عامل اصلی تداوم حیاتوحش در یک منطقه هستند، افزود: نبود هر یک از این عوامل، تهدیدی جدی برای بقای گونهها محسوب میشود. در کنار این عوامل، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، تخریب زیستگاه، آلودگی خاک و آب و بهویژه جادهها از مهمترین تهدیدها برای خزندگان و سایر گونههای حیاتوحش به شمار میروند.
وی با اشاره به نقش انسان در تشدید این وضعیت، گفت: متأسفانه هنوز در بخشی از جامعه، نگاه درستی نسبت به حیاتوحش وجود ندارد و برخی گونهها مانند مار، جغد، پلنگ و دیگر جانوران، بهاشتباه خطرناک یا شوم تلقی میشوند؛ این در حالی است که ترس، انزجار و تنفر از برخی گونهها، یکی از عوامل مهم نابودی آنها در طول زمان بوده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی با استناد به هشدار اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی گفت: این نهاد بینالمللی از سال ۲۰۰۸ میلادی، تلفات جادهای را یکی از تهدیدهای جدی برای تنوع زیستی معرفی کرده و تأکید داشته است که این عامل میتواند آثار بلندمدتی بر اکوسیستمها بر جای بگذارد.
خانی با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی و همکاری دستگاههای اجرایی و مردم، افزود: رعایت سرعت مجاز، کاهش سرعت در محدودههای حساس، پرهیز از رانندگی خطرآفرین، استانداردسازی جادهها و ایجاد کریدورهای ارتباطی روگذر و زیرگذر از مهمترین راهکارهای کاهش تلفات جادهای حیاتوحش است.