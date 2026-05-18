زوج جوان آملی درهفت وهشتمین شب از برگزاری تجمعات شبانه مردمی در آمل، زندگی مشترک خود را در فضایی حماسی و مردمی آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، زوج جوان آملی درهفت وهشتمین شب از برگزاری تجمعات شبانه مردمی در آمل، زندگی مشترک خود را در فضایی حماسی و مردمی آغاز کردند.

حاضران در این مراسم با ابراز شادی و همراهی خود، این حرکت را نشانه‌ای از پیوند ارزش‌های خانوادگی با روحیه مقاومت و همدلی اجتماعی دانستند.

این زوج جوان آملی که با پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و پرچم جبهه مقاومت در محل تجمعات مردمی حاضر شده بودند، با استقبال حاضر درمیدان مواجه شدند.

عروس وداماد آملی، هدف از انتخاب محل تجمع مردمی برای شروع زندگی مشترک شان را ادای احترام به شهدای حملات متجاوزانه و ثبت خاطره‌ای متفاوت و ماندگار عنوان کردند.

همچنین از جوانان و خانواده‌های حاضر دراین مراسم درخواست کردند تا با ساده‌تر گرفتن در برگزارکردن شروع زندگی مشترکشان، از تجملات وهزینه‌هایی که تاثیری در پیوند زندگی زناشویی ندارد، پرهیز کنند.

امام‌جمعه آمل هم درحاشیه این مراسم با تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) در تقویم به‌عنوان روز ازدواج نام گرفته است، اشاره و توصیه می‌شود، هم خانواده‌ها و هم مسئولان باید در فراهم کردن زمینه ازدواج آسان کوشا باشند.

حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان افزود: گرچه سختی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما با حذف تشریفات و سخت‌گیری‌ها می‌توان به ازدواج آسان برگشت که سپس در ادامه آن فرزند آوری نیز صورت گیرد چرا که مبحث جوانی جمعیت و فرزندآوری همواره مورد تاکید رهبر شهید نیز بوده است.

وی ادامه داد: آماده باش میدان همچنان باقی بوده و تحرکات دشمن نیز رصد می‌شود که تا اینجای کار ایران قهرمان، پیروز این جنگ است و انشالله ضربه نهایی به دشمنان وارد خواهد شد.

حاضران در تجمع که از اقشار مختلف جامعه از جمله خانواده‌های معظم شهدا، دانشجویان، طلاب، دانش آموزان، افراد کهنسال، کسبه و بازاریان بودند، با صدای بلند اعلام کردند که تا پای جان برای دفاع از ایران و نظام جمهوری اسلامی در صحنه خواهیم ماند.

پیش ازاین نیز چهار زوج آملی درتجمعات مردمی شروع زندگی مشترک شان را درحضور پرشور مردم شروع کردند.