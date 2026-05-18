به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ واحد مظفری با اشاره به اینکه در راستاي رسيدگي به مطالبات مردمي این طرح به مرحله اجرا در آمده است، گفت: متاسفانه در مدت یکسال گذشته شاهد حوادث ناگوار تصادفات موتورسيکلت بوده ایم که منجر به فوت تعداد 11 نفر در شهرستان شده است که بخش مهمی از این حوادث به دلیل تخلفات حادثه ساز توسط نوجوانانی بوده که فاقد گواهینامه رانندگی بوده اند.

‌وی افزود : با هماهنگی مراجع قضائي و با تلاش ماموران انتظامي و پلیس راهور در اجرای این طرح تاکنون بیش از 167 دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم در شهرستان قروه توقیف و جهت اعمال قانون روانه پارکینگ شده است.

‌فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بيان اینکه اجرای اين طرح به طور مستمر در دستور کار ماموران قرار دارد تصریح کرد: والدين محترم موتور سيکلت را در اختیار فرزندان نوجوان و فاقد گواهينامه قرار ندهند تا ضمن پيشگيري از تخلفات، شاهد بروز حوادث ناگوار و ايجاد مزاحمت براي شهروندان نباشيم.