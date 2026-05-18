به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سرهنگ دهقان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و کنترل محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی، موفق شدند در ۲۴ ساعت گذشته چند محموله سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در این عملیات‌ها مقدار ۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از چهار دستگاه تانکر سوخت کشف شد که در این رابطه ۴ متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه در یک هفته گذشته بالغ بر ۳۳۰ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق از ۱۳ دستگاه تانکر کشف شد گفت: پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق برخورد جدی کرده و از شهروندان نیز می‌خواهد در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.